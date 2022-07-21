Производитель алюминия Alcoa увеличил квартальную чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель алюминия Alcoa Corp. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2022 года в 1,8 раза, выручку - на 29%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $549 млн против $309 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,95 с $1,63 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,67 на акцию с $1,49 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,31 на акцию.

Квартальная выручка Alcoa увеличилась до $3,6 млрд с $2,8 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $3,5 млрд.

Компания объявила о выделении дополнительно $500 млн на обратный выкуп акций. Во втором квартале она выкупила собственные акции на $275 млн и выплатила $19 млн в виде дивидендов. С начала текущего года Alcoa вернула акционерам более $380 млн.

Компания подтвердила прогноз, по которому, ее поставки алюминия в 2022 году составят 2,5-2,6 млн тонн. Прогноз поставок глинозема на текущий год ухудшен до 13,6-13,8 млн тонн с 14,2-14,4 млн тонн, бокситов - до 44-45 млн тонн с 46-47 млн тонн.

С начала 2022 года котировки Alcoa снизились на 24%.