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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Alcoa сообщила о квартальном чистом убытке и выручке хуже прогнозов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский производитель алюминия Alcoa Corp. зафиксировал чистый убыток вв связи со снижением цен на алюминий и глинозем, повышением стоимости энергоресурсов и сырьевых товаров, а также расходами на реструктуризацию.

Чистый убыток компании в июле-сентябре составил $746 млн по сравнению с чистой прибылью в $337 млн за аналогичный период предыдущего года. Чистый убыток в расчете на акцию составил $4,17 по сравнению с прибылью в $1,76 на акцию годом ранее.

Результаты Alcoa включают в себя разовые расходы в размере $652 млн, связанные преимущественного с урегулированием пенсионных обязательств.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,33 на акцию против прибыли в $2,05 на акцию в третьем квартале прошлого года.

Выручка Alcoa в июле-сентябре сократилась на 8,4%, до $2,85 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания зафиксирует чистую прибыль в $26 млн при выручке в $2,96 млрд.

Совокупные расходы Alcoa увеличились на 37%, до $3,58 млрд.

Средняя цена реализации алюминия в третьем квартале снизилась на 17% по сравнению со вторым, глинозема - на 16%, отмечают в компании.

Alcoa подтвердила прогноз, согласно которому, ее поставки алюминия в 2022 году составят 2,5-2,6 млн тонн. Прогноз поставок глинозема на текущий год ухудшен до 13,1-13,3 млн тонн с 13,6-13,8 млн тонн, бокситов - до 43-44 млн тонн с 44-45 млн тонн.

В минувшем квартале компания вернула акционерам $168 млн, в том числе $18 млн за счет выплаты дивидендов и $150 млн в виде выкупа акций. Совет директоров компании одобрил выплату дивидендов в размере $0,1 на акцию по итогам третьего квартала.

Акции Alcoa подешевели почти на 9% на дополнительных торгах в среду после публикации ее отчетности. С начала 2022 года капитализация компании снизилась на 37%.

Alcoa США
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