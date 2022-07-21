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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Южной Корее предложили снизить корпоративные налоги для поддержки экономики

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи планирует снизить корпоративные налоги для поддержки экономического роста, увеличения инвестиций и создания новых рабочих мест, сообщило Министерство экономики и финансов страны.

В парламент будет внесен законопроект об уменьшении максимальной ставки корпоративного налога до 22% с 25%.

Министерство также предлагает упростить существующую четырехуровневую систему налоговых ставок для компаний, которые варьируются от 10% до 25% в зависимости от прибыли, до двух ставок в 20% и 22%.

Ведомство считает, что новый налоговый кодекс, включающий также положения о налоговых каникулах и вычетах для предприятий малого бизнеса и их работников, приведет к снижению налоговых поступлений в Южной Корее на 3% или на 13,1 трлн вон ($9,98 млрд) в год. Однако это не должно подорвать бюджет страны.

Налоговое законодательство предложено пересмотреть главным образом ради подержки экономического роста в период повышающейся инфляции и замедления экономического развития, а также чтобы стимулировать бизнес к увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Это будут одни из ключевых изменений, разработанных новым консервативным правительством Южной Кореи во главе с президентом Юн Сок Ёлем, который вступил в должность в мае. Предыдущий президент страны Мун Джэин, принадлежавший к либеральной партии, поднял максимальную ставку корпоративного налога до 25%.

Для вступления изменений в силу правительству необходимо получить поддержку в парламенте страны, в котором на данный момент преобладают либералы.

Южная Корея Минэкономики Юн Сок Ёль Мун Джэин
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