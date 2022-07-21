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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Акции "Аэрофлота" растут на 5% на фоне смягчения санкций ЕС в отношении авиатоваров

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Акции "Аэрофлота" днем в четверг подскочили на 5% после сообщения Евросоюза о послаблении ограничительных мер в отношении авиатоваров для российской авиаотрасли.

На "Московской бирже" к 15:09 акции "Аэрофлота" выросли до 27,94 рубля (+5%), объем торгов превысил 288 млн рублей.

ЕС в рамках седьмого пакета антироссийских санкций упрощает транзакции с продукцией российского АПК и транспортировку нефти в третьи страны, обязуется не принимать меры, угрожающие продовольственной безопасности, говорится в опубликованном в четверг коммюнике Совета ЕС. Также в ЕС сообщили и о смягчении ограничительных мер, касающихся авиационных товаров.

"Будет разрешена техническая помощь России по авиационным товарам и технологиям в той мере, в которой это необходимо для сохранения технических и промышленных стандартов, установленных Международной организацией гражданской авиации", - говорится в заявлении.

Аэрофлот ЕС
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