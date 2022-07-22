Грузооборот порта Роттердам в I полугодии увеличился на 0,8%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Грузооборот крупнейшего в Европе порта Роттердам (Нидерланды) в январе-июне 2022 г. составил 233,473 млн тонн, что на 0,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (231,6 млн т), сообщила администрация порта.

Показатели грузооборота порта Роттердам во втором квартале отдельно не приводятся. Из опубликованных ранее статистических данных следует, что во втором квартале 2022 года он составил 119,9 млн тонн, что примерно на 3,5% больше, чем во втором квартале 2021 года, когда порт обработал 115,8 млн тонн грузов.

Контейнерооборот порта Роттердам в I полугодии 2022 года сократился на 4,4%, до 7,278 млн TEU. Снижение перевалки контейнеров администрация порта объясняет двумя причинами: прекращением обработки российских контейнеров, а также продолжающимися сбоями в глобальной контейнерной логистике.

Перевалка наливных грузов в I полугодии 2022 года в сравнении с прошлым годом выросла на 4,6%, до 105, 461 млн тонн. В том числе, объем перевалки нефти увеличился на 4,3% (до 52,561 млн тонн), СПГ - на 45,8% (до 5,413 млн тонн). Перевалка прочих наливных грузов выросла на 22,5%, до 19,67 млн тонн.

В сегменте навалочных грузов сократилась перевалка железной руды и лома (на 20,6%, до 11,9 млн тонн). Объем перевалки угля вырос на 29,7%, до 14,566 млн тонн, перевалка прочих навалочных и насыпных грузов увеличилась на 30,1%, до 9 млн тонн.

"В последние месяцы, в преддверии санкций по углю и нефти, стало меньше импортироваться российского угля, нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще импортируют (эти грузы) из других стран", - отмечается в сообщении порта.

Как сообщалось, в 2021 году из порядка 470 млн тонн грузов, которые перевалил Роттердам, ориентированные на Россию грузы составили 62 млн тонн (13%). Из России в Роттердам шли большие объемы энергоносителей. В прошлом году примерно 30% нефти, 25% СПГ и 20% нефтепродуктов и угля приходились на Россию. Россия также экспортировала через Роттердам стальную продукцию, медь, алюминий и никель. Доля российских контейнеров в контейнерообороте порта составляла 8%.