Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Эксперты ожидают снижения индекса Stoxx Europe 600 на 9,1% в 2022 году

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Опрошенные Bloomberg 16 аналитиков понижают прогнозы для европейского рынка акций на конец 2022 года на фоне энергетического кризиса в регионе, а также ужесточения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и растущей вероятности рецессии.

Средний прогноз предполагает падение сводного индекса крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в текущем году на 9,1%, до 444 пунктов. Если прогноз оправдается, динамика индекса в этом году окажется худшей с 2018 года.

Наиболее пессимистичные прогнозы принадлежат Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG, они предполагают самое резкое снижение европейского рынка акций с 2008 года, когда сводный индекс потерял 46%.

Средний прогноз экспертов на конец этого года все еще выше текущего значения индекса, составляющего на 18:30 по Москве 426,52 пункта. В июне прогнозы для европейского рынка акций были гораздо более оптимистичными, однако с разрастанием газового кризиса в еврозоне ожидания, что рост экономики региона ускорится во второй половине года, серьезно ослабли.

Аналитик UBS Сутанья Чедда, ухудшившая на 15% прогноз для Stoxx Europe 600 на конец этого года - до 410 пунктов, ожидает стагнации в европейской экономике в ближайшие кварталы в связи с высокими ценами на газ.

"Неопределенность в отношении предложения газа на рынке и ограничение поставок из России, вероятно, продолжат поддерживать цены на высоком уровне", - отметила она.

Прогноз Чедды предполагает 16%-е снижение Stoxx Europe 600 в этом году.

Тем временем эксперты Goldman Sachs ожидают, что падение индекса достигнет 20%. Они прогнозируют увеличение прибыли компаний, входящих в расчетную базу Stoxx Europe 600, на 7% в текущем году и нулевой рост в следующем. Ранее в GS предполагали повышение прибыли этих компаний в 2023 году на 5%.

С начала текущего года Stoxx Europe 600 снизился на 12,7%, в июле он опускался до 18-месячного минимума. В связи с этим некоторые эксперты полагают, что рынок, возможно близок к формированию дна или уже миновал его.

"Мы бы рекомендовали использовать любое снижение как возможность нарастить позиции в акциях некоторых компаний до конца текущего года, поскольку в дальнейшем импульс к росту экономики и динамика инфляции будут более благоприятными для европейского рынка", - отмечает аналитик Societe Generale SA Шарль де Буассон.

Следующий квартал может быть вновь турбулентным и волатильным, однако пик пессимизма рынка, возможно, вскоре окажется позади, полагает эксперт.

Европа Stoxx Europe 600 Goldman Sachs UBS Group Сутанья Чедда Societe Generale Шарль де Буассон ЕЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

ЦБ РФ хочет постепенно выходить из регуляторных послаблений для банковского сектора

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

Глава ЦБ не видит дефляционной тенденции

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });