Эксперты ожидают снижения индекса Stoxx Europe 600 на 9,1% в 2022 году

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Опрошенные Bloomberg 16 аналитиков понижают прогнозы для европейского рынка акций на конец 2022 года на фоне энергетического кризиса в регионе, а также ужесточения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и растущей вероятности рецессии.

Средний прогноз предполагает падение сводного индекса крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в текущем году на 9,1%, до 444 пунктов. Если прогноз оправдается, динамика индекса в этом году окажется худшей с 2018 года.

Наиболее пессимистичные прогнозы принадлежат Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG, они предполагают самое резкое снижение европейского рынка акций с 2008 года, когда сводный индекс потерял 46%.

Средний прогноз экспертов на конец этого года все еще выше текущего значения индекса, составляющего на 18:30 по Москве 426,52 пункта. В июне прогнозы для европейского рынка акций были гораздо более оптимистичными, однако с разрастанием газового кризиса в еврозоне ожидания, что рост экономики региона ускорится во второй половине года, серьезно ослабли.

Аналитик UBS Сутанья Чедда, ухудшившая на 15% прогноз для Stoxx Europe 600 на конец этого года - до 410 пунктов, ожидает стагнации в европейской экономике в ближайшие кварталы в связи с высокими ценами на газ.

"Неопределенность в отношении предложения газа на рынке и ограничение поставок из России, вероятно, продолжат поддерживать цены на высоком уровне", - отметила она.

Прогноз Чедды предполагает 16%-е снижение Stoxx Europe 600 в этом году.

Тем временем эксперты Goldman Sachs ожидают, что падение индекса достигнет 20%. Они прогнозируют увеличение прибыли компаний, входящих в расчетную базу Stoxx Europe 600, на 7% в текущем году и нулевой рост в следующем. Ранее в GS предполагали повышение прибыли этих компаний в 2023 году на 5%.

С начала текущего года Stoxx Europe 600 снизился на 12,7%, в июле он опускался до 18-месячного минимума. В связи с этим некоторые эксперты полагают, что рынок, возможно близок к формированию дна или уже миновал его.

"Мы бы рекомендовали использовать любое снижение как возможность нарастить позиции в акциях некоторых компаний до конца текущего года, поскольку в дальнейшем импульс к росту экономики и динамика инфляции будут более благоприятными для европейского рынка", - отмечает аналитик Societe Generale SA Шарль де Буассон.

Следующий квартал может быть вновь турбулентным и волатильным, однако пик пессимизма рынка, возможно, вскоре окажется позади, полагает эксперт.