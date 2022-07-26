Падение цен на зерно в нескольких регионах РФ резко ускорилось

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Падение цен на зерно в ряде регионов РФ на минувшей неделе резко ускорилось. Это следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Наибольшая динамика отмечена на Урале и в Поволжье, а также в Сибири.

Так, пшеница 3 класса на Урале подешевела сразу на 2 650 рублей, до 16 017 рублей (все цены - на условиях EXW) за тонну, пшеница 4 класса - на 500 рублей, до 15 250 рублей, пшеница 5 класса - на 850 рублей, до 14 550 рублей за тонну. В Поволжье пшеница 3 класса подешевела на 440 рублей, до 13 713 рублей, пшеница 4 класса - на 700 рублей, до 12 888 рублей, пшеница 5 класса - на 1 025 рублей, до 12 050 рублей за тонну.

Существенно снизились цены и в Сибири. На пшеницу 3 класса - на 735 рублей, до 15 000 рублей, пшеницу 4 класса - на 835 рублей, до 14 083 рублей за тонну. Падение цен на пшеницу 5 класса было меньше - на 250 рублей, до 13 500 рублей за тонну.

По данным компании, в центре пшеница 3 класса подешевела на 300 рублей, до 14 517 рублей, в Черноземье и на юге – на 150-170 рублей, до 14 200 и 14 300 рублей соответственно. Цены на пшеницу 4 класса в центре и Черноземье снизились на 200-230 рублей, до 13 950 и 13 560 рублей за тонну соответственно, на юге - на 635 рублей, до 13 300 рублей за тонну. Пшеница 5 класса в центре подешевела на 515 рублей, до 13 250 рублей, в Черноземье и на юге - на 680-700 рублей, до 12 670 и 12 717 рублей соответственно.

Активно падали и цены на ячмень. В Черноземье он подешевел на 930 рублей, до 12 620 рублей, в центре - на 700 рублей, до 13 500 рублей, в Поволжье - на 550 рублей, до 12 888 рублей, на юге - на 315 рублей, до 12 117 рублей за тонну. В других регионах снижение цен было не таким заметным.

Цены на продовольственную рожь в Поволжье рухнули на 1 665 рублей, до 12 900 рублей, в Черноземье – на 875 рублей, до 13 750 рублей. В Сибири снижение было незначительным, в центре и на Урале цены не изменились.

Цены на кукурузу снизились везде, больше всего – в Поволжье (на 550 рублей, до 12 800 рублей за тонну).

Цены на горох тоже "отличились" в Поволжье, снизившись на 2 225 рублей за тонну.