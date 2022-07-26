Рынок акций РФ к вечеру сохраняет оптимизм во главе с "Яндексом" и Polymetal

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет оптимистичный настрой на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (выросли нефть и металлы), в то время как фондовые площадки подают смешанные сигналы в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи превысил 2160 пунктов во главе с акциями "Яндекса" и Polymetal на фоне ослабления рубля.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2166,99 пункта (+1,8%, максимум дня - 2178,31 пункта), индекс РТС просел до 1146,22 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 8,3%.

Доллар поднялся до 59,58 рубля (+1,47 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+8,3%), Polymetal (+5%), "Газпром нефти" (+4,6%), ПАО "Полюс" (+3,6%), расписки OZON (+3,4%), бумаги "Норникеля" (+3,2%), "Магнита" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Роснефти" (+2,5%), "Северстали" (+2,2%), "НЛМК" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "РусГидро" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), UC Rusal (+1,6%), "Московской биржи" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Татнефти" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), акции "МТС" (+0,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), ВТБ (+0,3%).

Выручка "Яндекса" по итогам II квартала увеличилась год к году на 45% и составила 118 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA "Яндекса" в отчетном периоде выросла в 4,5 раза, до 25,7 млрд рублей.

Подешевели во вторник акции "Сургутнефтегаза" (-2,3% и -1,5% "префы").

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, аппетит инвесторов к риску поддержало агрессивное снижение ставки ЦБ РФ - ставка на уровне 8% годовых делает облигации все менее привлекательным инструментом, и инвесторы в поисках доходности возвращаются на рынок акций. В итоге все имеющиеся инвестиционные идеи активно находят своих покупателей. В частности, в топе акции компаний сектора технологий и здравоохранения на фоне ожиданий, что вслед за принудительной конвертацией АДР "голубых фишек" в локальные бумаги ЦБ осуществит аналогичную процедуру с расписками компаний, которые изначально листинговались за рубежом.

Также во вторник возобновили рост акции "Россетей" (+7,5%) и ФСК (+1,7%) на ожиданиях их консолидации с последующим выкупом долей миноритариев по более высокой цене, чем текущая. Помимо этого, растут акции экспортеров, поддержку которым оказывает приток ликвидности и ослабление рубля после завершения основного сезона налоговых выплат и понижения ставки ЦБ РФ. Ориентир по закрытию индекса МосБиржи во вторник составляет 2120-2170 пунктов, по индексу РТС - 1120-1180 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ряда золотодобытчиков во вторник восстанавливаются в рамках коррекции, несмотря на относительную слабость золота (цена пока остается выше психологически важной отметки $1700 за унцию).

"Яндекс" представил сильные финансовые результаты за II квартал: выручка компании увеличилась на 45% г/г, скорректированная EBITDA подскочила на 345% г/г, а рентабельность выросла на 14,7 п.п. по сравнению с уровнем годовой давности (до 21,8%). C технической точки зрения перспективы роста акций "Яндекса" улучшились: котировки поднялась выше сопротивления 1930 руб. и достигли максимума с середины апреля с ближайшим сопротивлением 2100 руб. Краткосрочно бумаги выглядят перекупленными, в связи с чем в ближайшие сессии возможна фиксация прибыли, но среднесрочные перспективы роста эмитента после обвального падения с конца прошлого года остаются впечатляющими. При закреплении выше 2100 руб. бумаги наверняка будут стремиться к 2350 руб., после чего могут ускорить повышение, восстанавливая утерянные в этом году позиции. Среднесрочно держать "лонги" по Яндексу имеет смысл выше поддержки 1780 руб. (районы средних полос Боллинджера дневного и недельного графиков), полагает аналитик.

Расписки X5 Retail Group скорректировались вниз после предыдущих сессий роста, что также можно сказать и об акциях представителей сектора недвижимости - "Самолета", "Группы ЛСР" и ПАО "Группа компаний ПИК".

В ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа в ближайшие 18 месяцев на 15% без оглашения подробностей. Поставки газа по "Северному потоку" в Германию в ближайшие дни сократятся до 20% от потенциальных мощностей вслед за их наращиванием до 40% после проведения ремонтных работ. Нефтяной рынок пытается получить поддержку от возможного увеличения спроса в случае сокращения поставок российского газа в Европу.

Индекс МосБиржи поднялся до максимума с первой половины июля и преодолел сопротивление 2150 пунктов, что может открыть перспективы роста в район 2300 пунктов. Интерес к отдельным корпоративным историям в РФ сохраняется, что позволяет рынку продолжать повышение в рамках коррекции, считает Кожухова.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ продолжает рост на фоне ослабления рубля и спроса инвесторов на бумаги IT-компаний.

Рубль сдает позиции на фоне высоких объемов торговли в паре иена-рубль. Тут можно говорить о потенциальном вмешательстве Минфина РФ, который никогда не скрывал своего негативного отношения к крепкому рублю. Соответственно, динамика курса в ближайшее время становится слабо прогнозируемой, если только не считать за аксиому перманентные усилия финансового ведомства по ослаблению рубля через покупку валют дружественных стран.

Министры энергетики Евросоюза договорились о планах сокращения потребления газа к весне 20203 года, что на рынке рассматривают в качестве фактора неизбежной рецессии, или даже депрессии, а это почти гарантирует падение прибыли в промышленности. Этот фактор также может усилить спрос на нефть.

Министры Евросоюза договорились о мягкой формулировке стремления сократить потребление газа на 15% к весне будущего года. Лишь Венгрия выступила против, но данная страна может получать российский газ по двум альтернативным маршрутам. Венгрия также была первой страной, которая согласилась на рублёвую схему оплаты газовых поставок.

"Газпром" продолжает настаивать на технической стороне причин сокращения поставок. Задержки с возвратом турбины Siemens из ремонта в Канаде могут привести к более высокой нагрузке продолжающих работать агрегатов. На этом фоне цена на газ в Европе поднялась до $2000 за тысячу кубометров. Польша заявляет о том, что не намерена сокращать потребление газа, так как имеет достаточные его запасы и не будет сокращать промышленное потребление для помощи другим странам. В любом случае, договоренности министров энергетики еще должны получить одобрение большинства стран ЕС, чтобы стать обязательными к исполнению, напомнил Кочетков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, несмотря на ускорение инфляции в США в июне, участники рынка и представители ФРС не считают повышение ставки на 100 б.п. необходимым. Тем не менее, нельзя исключать, что риторика главы ФРС Пауэлла будет жесткой, чтобы продемонстрировать готовность бороться с инфляцией. В четверг выйдет первая оценка по ВВП США за II квартал, консенсус предполагает рост ВВП на 0,5% в годовом выражении (в I квартале ВВП снизился на 1,6% в годовом выражении).

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает восстановление от локального минимума, можно считать, что поддержка 2000 пунктов устояла. Теперь можно ожидать возврата к уровням первой декады июля, к отметке 2200 пунктов, полагает Лапшина.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций РФ делает заявку на готовность прекратить нисходящий тренд.

Котировки нефти отчасти поддерживает решение "Газпрома" вывести из эксплуатации еще одну турбину "Северного потока" на станции "Портовая". Теперь Европа будет думать, где брать газ, а заодно увеличивать потребление нефтепродуктов для выработки электроэнергии. Тем не менее, рост цен на газ в Европе слабо помогает акциям "Газпрома", для которого более важен объем экспорта, отмечает эксперт.

Чтобы говорить о завершении нисходящего тренда по индексу МосБиржи, индикатору нужно закрыться вблизи отметки 2200 пунктов. Вряд ли рынок сможет подняться туда во вторник-среду, поскольку итоги заседания ФРС США могут сильно повлиять на котировки нефти и металлов. Рынки будут отыгрывать новости от ФРС в четверг, а пока следует ожидать снижения биржевой активности и закрытия маржинальных "лонгов", полагает Антонов.

В мире

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций кроме Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), в Европе смешанная динамика (индекс FTSE вырос на 0,2%, CAC 40 и DAX снизились на 0,6-0,9%), проседают Штаты (индексы теряют 0,3-1% во главе с Nasdaq).

Экономика Южной Кореи во II квартале выросла на 2,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,5%. В предыдущем квартале ВВП Южной Кореи повысился на 3% в годовом выражении.

Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания регулятора 26-27 июля, особенно фокусируясь на сигналах того, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены растут второй день подряд на фоне опасений относительно ограниченного предложения на глобальном рынке. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $101,55 за баррель (+1,4%), сентябрьская цена WTI - $97,76 за баррель (+1,1% и +2,1% накануне).

Сдерживающим фактором для роста цен остается беспокойство по поводу состояния мировой экономики. Свежие статистические данные из США и Европы указывают на замедление экономической активности в этих регионах, в то время как Китай едва избежал экономического спада во втором квартале, пишет Trading Economics.

На Московской бирже

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+11,7%), расписки Cian (+8,7%), HeadHunter (+6,2%), VK (+6,1%), акции "ОГК-2" (+5,4%), ПАО "Лензолото" (+4,3% и +3,9% "префы"), "префы" "Мечела" (+4,3%), расписки MDMG (+4,3%), бумаги "Энел Россия" (+3,8%), "Распадской" (+3,7%), En+ (+3,7%), расписки EMC (+3,6%).

Подешевели акции "Ютэйр" (-4,3%), GDR X5 Retail (-4%), бумаги "Иркута" (-2,8%), ГК "Самолет" (-2,8%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 28,54 млрд рублей (из них 5,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,22 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 3,34 млрд рублей на акции "Газпрома").