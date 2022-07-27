Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июня составили 34,6 т в золотом эквиваленте

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало мая 2022 года составляли 33,3 тонны в золотом эквиваленте, на начало июня – 34,6 тонны, сообщается в материалах Банка России.

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте. Отчетность кредитных организаций, позволяющая рассчитать запасы драгметаллов в конкретных банках, уже несколько месяцев не публикуется на сайте регулятора.

Согласно материалам ЦБ, за апрель общие запасы драгметаллов в банках сократились в пересчете на золото примерно на 10,5 тонны (24%), а в мае – подросли на 1,2 тонны (4%).

Российские золотодобытчики традиционно продают золото коммерческим банкам, а те могут отправлять его на экспорт или перепродавать внутри страны. Экспорт золота из России в марте-апреле фактически прекратился в связи с введением санкций против банков – крупных игроков рынка драгметаллов, а также отзывом у российских аффинажных заводов статуса надежного поставщика (Good Delivery).

Банк России в конце марта заявил о планах закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей за грамм, а в апреле, когда рыночная цена опустилась ниже этой суммы, решил перейти на договорные цены. Их уровень публично не объявлен, но участники отрасли говорили о дисконте порядка 15% к рыночному.