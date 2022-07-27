UniCredit увеличил чистую прибыль и выручку во II квартале

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2022 года сильнее ожиданий аналитиков и улучшил годовой прогноз.

Чистая прибыль банка в апреле-июне увеличилась до 1,82 млрд евро против 960 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных самим UniCredit, предусматривал прибыль в размере 996 млн евро.

Выручка UniCredit увеличилась на 8,9% - до 4,78 млрд евро против 4,39 млрд евро за аналогичный период годом ранее, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков на уровне 4,51 млрд евро.

В сообщении компании отмечается, что результаты стали лучшими, как минимум, за десятилетие.

Чистый процентный доход банка в апреле-июне увеличился на 13,3% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,5 млрд евро, комиссионный доход вырос на 1,5%, до 1,7 млрд евро. Выручка от трейдинговых операций выросла на 38%, до 564 млн евро.

При этом выручка без учета российского рынка выросла на 4,9%, до 4,5 млрд евро, чистая прибыль подскочила на 66,6%, до 1,5 млрд евро.

Итальянский банк улучшил прогноз годовой выручки без учета операций в России и теперь ожидает показатель на уровне, как минимум, 16,7 млрд евро против предыдущего прогноза на уровне 16 млрд евро.

Банк также сообщил, что запросил разрешение у Европейского центрального банка (ЕЦБ) для проведения новой программы обратного выкупа акций на сумму 1 млрд евро.

Акции банка дорожают на 8,3% на торгах в Милане. Капитализация UniCredit с начала года упала на 30,9% и составляет 17,4 млрд евро.