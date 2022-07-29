ВВП Литвы в апреле-июне снизился на 0,4% к предыдущему кварталу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Реальный валовой внутренний продукт Литвы во втором квартале 2022 года сократился к первому кварталу на 0,4% без учета влияния сезонного и календарного факторов, сообщил литовский Департамент статистики.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,8% и в сопоставимых ценах составил 16,4 млрд евро.

Наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказала деятельность транспортных и складских компаний, предприятий, занимающихся операциями с недвижимостью.

В первом полугодии экономика выросла на 3,6% по сравнению с январем-июнем 2021 года - до 30,7 млрд евро, без учета влияния сезонного фактора и количества рабочих исключения - на 3,4%.

Экономисты отмечают, что ВВП Литвы растет медленнее, чем ожидалось. При этом экономика страны пока способна противостоять глобальному воздействию военных действий на Украине, последствий от антироссийских санкций и подорожанию энергоресурсов, однако во второй половине года может наблюдаться стагнация или даже рецессия.

По оценке Банка Литвы (центробанка), инфляция, геополитическая напряженность и сбои в цепочках поставок "вынудили экономику остановиться", почти все основные отрасли "способствовали замедлению развития".

ЦБ отмечает, что негативные риски для ВВП нарастают - "неумолимый рост цен и решительные действия монетарных политиков по его остановке, дальнейшее развитие военных действий, санкции и ответ на них, нескончаемая пандемия COVID-19, а также обострившаяся тема мировой рецессии повлияют на внутренний спрос Литвы, на готовность и способность домохозяйств тратить, а бизнеса - увеличивать инвестиции".

Как заявил агентству BNS аналитик банка SEB Тадас Повилаускас, динамика ВВП показывает, что литовская экономика пока остается сильной. "Учитывая, что любые торговые отношения между Литвой и Россией с Белоруссией исчезают, так что этот результат действительно хороший", - сказал он, добавив, что во второй половине этого года литовская промышленность и экспортеры особенно ощутят на себе влияние замедления европейской экономики, инфляции и падения внутреннего потребления.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отметил, что замедление экономического роста, вероятно, будет означать снижение потребности в работниках и рост уровня безработицы.

По мнению экономиста Swedbank Нерияуса Мачюлиса, данные по ВВП Литвы за полугодие и второй квартал "означают не кризис, а окончание интенсивного экономического роста".