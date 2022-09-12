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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Минфин Литвы ухудшил прогноз по инфляции до 17,8%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов Литвы сохранило июньский прогноз экономического роста страны в текущем году на 1,6%, несмотря на его замедление во второй половине года, но ухудшило прогноз по инфляции.

В соответствии с обнародованным 12 сентября обновленным прогнозом, в 2023 году ожидается рост ВВП на 1,4% (июньский прогноз - на 2,1%).

Среднегодовая инфляция в этом году составит 17,8% - на 2 процентных пункта выше, чем ожидалось в июне, а в 2023 году темпы инфляции замедлятся до 6%. В 2024-2025 годах при условии сохранения стабильных цен на энергоносители уровень инфляции должен приблизиться к 2%, считают в Минфине.

Как отметила глава ведомства Гинтаре Скайсте, в нынешних геополитических условиях и при резком росте цен на энергоносители "литовская экономика демонстрирует устойчивость и должна расти, хотя и несколько более медленными темпами, как в этом году, так и в следующем".

"Ситуация на рынке труда остается стабильной, уровень безработицы в этом году продолжит снижаться, продолжится быстрый рост заработной платы", - отметила она.

В обновленном сценарии развития экономики на 2022-2025 годы, который, как поясняет министерство, "готовился в условиях крайне высокой неопределенности", предполагается снижение безработицы до 6,3% - ниже допандемийного уровня. Заработная плата в Литве вырастет в этом году на 12% (ранее прогнозировалось 13,2%), а в будущем году - на 8,1%.

Литва Минфин Гинтаре Скайсте
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