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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Тарифная квота на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отхода чермета продлена до конца года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до конца 2022 г. тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отхода черных металлов, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно постановлению правительства, квота составит 1350 тысяч тонн. При экспорте металла в объеме квота пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В 2021 г. правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию, напоминает пресс-служба правительства.

"Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов", - отмечается в сообщении.

правительство
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