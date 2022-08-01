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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:35

Строительство трассы М-12 может стать самым быстрым в истории России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Строительство автотрассы М-12 Москва - Казань с продолжением до Екатеринбурга может стать самым быстрым в истории России, заявил телеканалу РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Из восьми участков этой трассы четыре идет с опережением, два идет в графике, два - с небольшим отставанием. То есть пока, если ничего не произойдет, мы к концу 2023 года основной ход запустим. В этом году запустим из 830 км 95 км. И дальше поэтапно следующий 2023 год. И если у нас все получится, это будет самое быстрое строительство за всю историю страны 3 830 км за 2,5 года", - сказал он.

Качество трассы жестко проверяют, заверил вице-премьер. Гарантия составит 15 лет. При строительстве применяются более прочные материалы.

"Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно даже до 150. Пока мы базово делаем 120-140, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч", - отметил Хуснуллин и добавил, что от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часов. Тарифы просчитаны в зависимости от участка.

Строящаяся скоростная трасса М-12, ввод которой запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.

Марат Хуснуллин М-12 Москва Казань Екатеринбург
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