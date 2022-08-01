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Безработица в еврозоне в июне осталась на уровне 6,6%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - - Безработица в 19 странах еврозоны в июне осталась на уровне предыдущего месяца - 6,6%, показали данные Статистического управления Европейского союза.

Аналитики прогнозировали, что показатель стабилизируется на майском уровне, сообщает Trading Economics.

Для сравнения, в июне 2021 года она составляла 7,9%.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце составляло 10,925 млн человек, что на 1,957 млн меньше, чем год назад.

Между тем безработица среди молодежи (население до 25 лет) поднялась до 13,6% с 13,3% в мае, число безработных увеличилось на 64 тысяч - до 2,073 млн человек.

Самый высокий уровень безработицы среди стран еврозоны был зафиксирован в Испании (12,6%). Самые низкий показатель безработицы отмечен в Германии (2,8%).

В Европейском союзе безработица в июне также осталась на майской отметке - 6%. Всего в блоке было зарегистрировано 12,931 млн безработных, что на 2,311 млн ниже уровня июня 2021 года.

Евростат еврозона Германия Испания
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