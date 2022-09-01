Безработица в еврозоне в июле опустилась до рекордного минимума в 6,6%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В июле безработица в 19 странах еврозоны опустилась до 6,6%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

По пересмотренным данным, безработица в июне составляла 6,7%, а не 6,6%, как сообщалось ранее.

Июльский показатель стал минимальным за всю историю ведения его расчетов.

Аналитики также прогнозировали снижение безработицы до этой отметки, сообщает Trading Economics.

В июле 2021 года безработица составляла 7,7%.

Количество безработных в еврозоне в июле составило 10,983 млн человек, что на 1,576 млн меньше, чем год назад.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) поднялась до 14,2% с 14,4% в июне. Число безработных увеличилось на 244 тысячи по сравнению с июлем 2021 года - до 2,173 млн человек.

Самый высокий уровень безработицы среди стран еврозоны был зафиксирован в Испании (12,6%). Самые низкий показатель безработицы отмечен в Германии (2,9%).

В Европейском союзе безработица в июле опустилась до 6% с 6,1% месяцем ранее. Всего в блоке было зарегистрировано 12,959 млн безработных, что на 1,854 млн ниже уровня июля 2021 года.