Госкомпании РФ заключили в I полугодии договоры на 5,4 трлн рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Госкомпании (компании и организации, руководствующиеся законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) заключили в I половине текущего года договоры на 5 трлн рублей, что на 53% меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок.

Всего за первые 6 месяцев госкомпании заключили 790,5 тыс. договоров на 5,4 трлн рублей против 806 тыс. договоров на 11,5 трлн рублей годом ранее. При этом только 360,6 тыс. договоров (413 тыс. годом ранее) на 2,2 трлн рублей (6,6 трлн рублей) были заключены по результатам закупок, проведенных в I половине текущего года. Еще 74 тыс. договоров на 1,4 трлн рублей были заключены по результатам закупок, проведенных в прошлом году.

Число и объем договоров, заключенных по результатам конкурентных закупок, проведенных в I половине текущего года, сократился более значительно - на 23% (до 180,2 тыс. договоров) и 72% (до 1,5 трлн рублей). При этом доля договоров, заключенных по результатам неконкурентных закупок, незначительно выросла - до 180,3 тыс. со 179,4 тыс. годом ранее. Объем же таких договоров уменьшился на 38% – до 694 млрд рублей с 1,1 трлн рублей.

"В отчетном периоде сохраняется тенденция по уменьшению количества и стоимостного объема договоров, в том числе заключенных по результатам закупок отчетного периода, что в целом сопоставимо с уменьшением общего количества опубликованных извещений, - говорится в отчете Минфина. - Наряду с указанным сохраняется тенденция увеличения количества в отчетном периоде договоров, заключенных по результатам осуществления закупок, не предусматривающих размещение извещения в единой информационной системе".

В I полугодии госкомпании заключили 355,6 тыс. таких договоров на 1,8 трлн рублей против 315,4 тыс. договоров на 3,5 трлн рублей годом ранее.

Также выросло число расторгнутых договоров. Если в I половине прошлого года госкомпании расторгли 51,8 тыс. договоров на 455 млрд рублей, то в этом году ими было расторгнуто 65,1 тыс. договоров на 326 млрд рублей. Большая часть расторгнутых договоров (около 58 тыс.) была заключена в прошлом году.

Всего в отчетном периоде госкомпании разместили 510 тыс. извещений о проведении закупок на общую сумму 4,3 трлн рублей против 572 тыс. извещений на 10,4 трлн рублей годом ранее. При этом доля конкурентных закупок составила 59% в количественном выражении и 77% в денежном выражении.

Из 510 тыс. объявленных закупок почти половина (49%) была признана состоявшейся. Их объем составил 1,7 трлн рублей. При этом по результатам 94 тыс. несостоявшихся закупок объемом в 982 млрд рублей были заключены соответствующие договоры.

Объем экономии госкомпании по результатам закупок вырос в I половине текущего года на 57%, до 89 млрд рублей с 32 млрд рублей годом ранее.

По объему закупок в топ-5 вошли закупки госкомпаниями строительных работ по возведению нежилых зданий и сооружений (408 млрд рублей), смазочных масел, жидкого и газообразного топлива (243,9 млрд рублей), строительных работ по созданию коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций (191,6 млрд рублей), услуг по кредитованию у нефинансовых организаций (181 млрд рублей), работ и услуг в сфере дорожного строительства (139 млрд рублей).