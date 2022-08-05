Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,3% благодаря внешнему позитиву

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу позитивной динамикой цен большинства blue chips на фоне благоприятной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; индексы МосБиржи и РТС подросли по итогам первой минуты торгов чуть более чем на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2123,43 пункта (+0,32%), индекс РТС - 1106,38 пункта (+0,33%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,6%.

Доллар к этому моменту стоил 60,15 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,6%) и TCS Group Holding (+0,9%), обыкновенные акции "Северстали" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%) и Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов пятницы демонстрирует позитивную динамику "голубых фишек" на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику.

В мире

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали отчеты компаний и свежие статистические данные. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и достигло 260 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тыс., а не 256 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем также ожидали повышения до 260 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Внимание инвесторов теперь переключается на статистические данные о безработице в США за июль. Министерство труда США опубликует ключевые показатели за минувший месяц в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне. Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только гонконгский индекс. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на аналогичную величину. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,89%, при этом подъем продемонстрировали практически все отраслевые секторы. Потребительские расходы в Японии в июне выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в 1,5% (это первый подъем показателя с февраля). Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК поднялся на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 в пятницу вырос на 0,5% вслед за акциями компаний, добывающих золото и другие металлы, при этом индикатор завершает "в плюсе" третью неделю подряд.

Нефть

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов после падения до многомесячных минимумов накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $94,62 за баррель, что на 0,53% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на 2,75%, до $94,12 за баррель, минимальной отметки на момент закрытия сессии с 18 февраля. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,08 за баррель, что на 0,61% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на 2,12%, до $88,54 за баррель, минимума со 2 февраля.

Давление на нефтяной рынок накануне вызвали опасения инвесторов, что рост процентных ставок и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос. Опасения инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике усилились после итогов заседания Банка Англии, который принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых, рекордными темпами с 1995 года.