Сбер начал выдавать кредиты от 300 тысяч рублей под залог недвижимости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил минимальную сумму кредита под залог недвижимости с 500 до 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба банка.

"Снижение минимальной суммы кредита под залог недвижимости поможет большему числу наших клиентов получить заемные средства на самых выгодных условиях, ведь благодаря наличию залога ставка по такому кредиту ниже, чем по потребительскому", - прокомментировал это решение вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв.

При условии страхования жизни и здоровья заемщика и электронной регистрации сделки ставка по кредиту может быть снижена до 10,2. Максимальная сумма кредита - 5 млн рублей, срок - от одного года до 20 лет.

За семь месяцев 2022 года Сбер выдал уже более 3 тыс. кредитов под залог недвижимости (квартир, домов, таунхаусов, земельных участков и гаражей) на общую сумму 9,4 млрд рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число кредитов по этой программе выросло вдвое, а сумма выдачи - почти втрое.