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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Brent подорожала до $95,14 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после падения по итогам прошлой недели.

К 8:08 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,23%), до $95,14 за баррель. За торги пятницы Brent подорожала на $0,8 (0,85%), до $94,92 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,15 (0,17%), до $89,16 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,47 (0,5%), до $89,01 за баррель.

По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%. На текущий момент фьючерсы находятся вблизи минимальных отметок за шесть месяцев.

Падение цен на Brent было вызвано низкой ликвидностью и "растущей волной опасений", в том числе по поводу рецессии, политики "нулевой толерантности" Китая к коронавирусу, высвобождением стратегических резервов в США и восстановлением добычи в России, считают аналитики Goldman Sachs.

Они ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.

Brent WTI Китай США Goldman Sachs
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