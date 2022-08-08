Индексы Мосбиржи и РТС выросли в пределах 2,6%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынек акций открылись подорожанием почти всех blue chips благодаря переносу доступа к торгам для "дружественных" нерезидентов, а также позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на +2,63%, до 2108,37 пункта, индекс РТС вырос на 2,3%, до 1096,96 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 6,2%.

Доллар подорожал на 25 копеек, до 60,83 рубля.

Подорожали акции расписки Ozon (+6,2%), обыкновенные акции "Яндекса" (+5,5%), "Московской биржи" (+3,3%), "ЛУКОЙЛа" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+3%, "префы" прибавили в цене 1,9%), "Интер РАО" (+3%), Сбербанка (+2,8%, "префы" выросли на 2,3%), "Северстали" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "РусГидро" (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), "Норникеля" (+2,4%), "АЛРОСА" (+2,3%), "Магнита" (+2,1%), "Полюса" (+2,1%), Polymetal (+2,1%), "Роснефти" (+2%), "Газпром нефти" (+2%), "Татнефти" (+2%), "Газпрома" (+1,9%), "НЛМК" (+1,9%), "Русала" (+1,9%), ВТБ (+1,8%), "МТС" (+1,5%), "ММК" (+1,5%), "Аэрофлота" (+0,8%), расписки TCS Group Holding (+2,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов понедельника демонстрирует уверенный рост "голубых фишек" благодаря переносу доступа к торгам на "Московской бирже" для "дружественных" нерезидентов, который планировался на 8 августа, а также позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

По итогам торгов 5 августа индексы МосБиржи и РТС упали почти на 3%, в том числе из-за опасений участников рынка, что после доступа к торгам на "Московской бирже" нерезидентов из дружественных стран часть из них может начать сокращать свои инвестиционные портфели и тем самым вызвать дополнительное давление на рынок.

Доступ к торгам на фондовом рынке для нерезидентов из дружественных стран в понедельник, 8 августа, открыт не будет, заявила "Московская биржа" в пятницу вечером. Планы пришлось изменить в связи с выходом нового президентского указа, дополняющего систему контроля и ограничений в отношении сделок с участием нерезидентов. "В связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении биржи. Изначально биржа анонсировала с 8 августа допуск нерезидентов из дружественных стран на срочный и фондовый рынки.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали квартальные отчетности и данные о состоянии американского рынка в июле. Как стало известно из отчета министерства труда, количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тысяч, более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тысяч. Кроме того, безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. По мнению аналитиков, такие данные указывают на то, что Федрезерв будет явно рассматривать подъем ставки на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют слабую позитивную динамику в ходе торгов в понедельник.

Рынок материкового Китая поднимается на фоне хороших данных относительно внешней торговли страны, в то время как японский рынок растет благодаря сильным корпоративным отчетностям за минувший квартал и прогнозам финансовых показателей на ближайшее время. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,26%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 по Москве вырос менее чем на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 1,1%.

Профицит внешнеторгового баланса КНР в июле достиг рекордных $101,3 млрд, экспорт повысился на 18% относительно того же месяца прошлого года, импорт - на 2,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 по Москве поднялся на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в понедельник после падения по итогам прошлой недели. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,02%, до $95,89 за баррель. В пятницу контракт подорожал на 0,85%, до $94,92 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи на 1%, до $89,9 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на 0,5%, до $89,01 за баррель.

По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%. На текущий момент фьючерсы находятся вблизи минимальных отметок за шесть месяцев. Падение цен на Brent было вызвано низкой ликвидностью и "растущей волной опасений", в том числе по поводу рецессии, политики "нулевой толерантности" Китая к коронавирусу, высвобождением стратегических резервов в США и восстановлением добычи в России, пишут эксперты Goldman Sachs. Они ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.