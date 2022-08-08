Goldman Sachs ухудшил прогнозы цен на нефть в III и IV кварталах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Очередное падение цен на Brent было обусловлено низкой ликвидностью и растущими многочисленными опасениями, в том числе по поводу рецессии, политики "нулевой терпимости" Китая к коронавирусу и ситуации в секторе недвижимости страны, высвобождения стратегических резервов в США и восстановления добычи в России, пишут аналитики Goldman Sachs.

"Мы полагаем, что возможность роста цен на нефть остается высокой, даже учитывая все эти негативные факторы, поскольку рынок находится в состоянии большего дефицита, чем мы ожидали последние месяцы", - отмечают при этом эксперты.

Тем не менее они ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года – до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель.

Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.

По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%. На текущий момент фьючерсы находятся вблизи минимальных отметок за шесть месяцев.