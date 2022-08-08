Рубль подешевел к бивалютной корзине в начале торгов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро слегка снижается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании действий российских властей по либерализации регулирования финансового рынка.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,48-60,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,8325 руб./$1 (+25,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 61,5175 руб./EUR1 (-2,25 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,87 коп. к уровню закрытия 5 августа, до 61,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,29 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,65 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании дальнейших действий российских властей по либерализации регулирования. "Московская биржа" с понедельника начала предоставлять возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Изначально биржа анонсировала с 8 августа допуск нерезидентов из дружественных стран как на срочный, так и на фондовый рынки. Однако в пятницу опубликовала сообщение о допуске только на срочный рынок, так как в связи с новым указом президента от 5 августа для доступа на фондовый рынок потребуется дополнительная настройка биржевых систем. О дате предоставления доступа биржа сообщит дополнительно.

В пятницу был опубликован указ президента, который прямо запрещает нерезидентам из "недружественных" России стран выходить из активов без специального разрешения как минимум до конца 2022 года. Исключения могут делаться в случае, если на сделку получено специальное разрешение президента. При этом действие запрета может "неоднократно" продлеваться.

Запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер капитального контроля, введенных российскими властями в конце февраля в ответ на санкции из-за событий на Украине. С тех пор отдельные ограничения были смягчены или отменены, но активы нерезидентов на фондовом рынке остаются заблокированными.

Между тем, как стало известно из отчета американского министерства труда, количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс. Кроме того, безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Участники рынка ожидают, что Федрезерв повысит ставку еще на 75 базисных пунктов по итогам заседания в сентябре. Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер на минувшей неделе сказала, что ФРС нужно продолжать повышение процентных ставок до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет замедляться.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в понедельник после падения по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 составляет $96,02 за баррель, что на 1,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,02 за баррель, что на 1,13% больше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%. На текущий момент фьючерсы находятся вблизи минимальных отметок за шесть месяцев.

Падение цен на Brent было вызвано низкой ликвидностью и "растущей волной опасений", в том числе по поводу рецессии, политики "нулевой толерантности" Китая к коронавирусу, высвобождением стратегических резервов в США и восстановлением добычи в России, пишут эксперты Goldman Sachs.