ЦБ ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Банк России ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке для сохранения финансовой стабильности, сообщается на сайте регулятора.

В частности, депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года.

Также в полугодовой "карантин" попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа "С" в обычный счет депо. К тому же депозитариям предписано вести обособленный учет таких активов.

Банк России уточняет, что данные ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года. Нововведения не коснутся акций, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций.

Также исключаются случаи, когда на сделки было получено разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Регулятор отмечает, что в последнее время он выявляет случаи, когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии.

ЦБ обращает внимание инвесторов на риски, которые возникают у них при участии в предлагаемых брокерами сделках. Инвесторы не смогут свободно распоряжаться приобретенными бумагами, также нет гарантий получения ожидаемого финансового результата.

Брокерам при размещении подобного рода объявлений необходимо информировать клиентов обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезидентов из недружественных стран. При этом депозитарии и брокеры при совершении операций с ценными бумагами должны соблюдать требования законодательства и указов президента России. Поэтому Банк России рекомендует в рамках комплаенс-процедур анализировать даты приобретения ценных бумаг и проверять контрагентов по сделкам.