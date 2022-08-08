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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Британцы снимают наличные для путешествий по стране и из-за субсидий на топливо

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Граждане Великобритании сняли через отделения почтовой службы (The Post Office) рекордный объем наличных средств в июле из-за ряда причин, включая рост путешествий внутри страны, сообщает CNBC.

Почтовые отделения выдали клиентам 801 млн фунтов стерлингов ($967 млн) в июле, на 8% больше, чем в июне, и на 20% больше, чем в июле 2021 года, свидетельствуют официальные данные.

Общий объем снятия и внесения наличных, обработанный британской почтой, впервые в истории превысил 3,3 млрд фунтов.

"Во-первых, люди чаще используют наличные в поездках по стране. Во-вторых, через почтовые отделения распределяются государственные субсидии в связи с ростом цен на электричество. В-третьих, британцы пользуются наличными в качестве способа планирования бюджета", - сказала аналитик AJ Bell Лора Сатер.

Как показало исследование The Post Office, почти треть британцев, путешествовавших по стране в последние пять лет, оказывались в ситуации, когда у них не было наличных денег. Однако в 2022 году 71% из тех, кто запланировал путешествие по стране в отпуск, выразили желание снять для поездки наличные деньги.

Кроме того, почтовая служба распределила свыше 600 тысяч субсидий от правительства на оплату счетов за газ и электроэнергию общим объемом около 90 млн фунтов.

Как считает Сатер, рост использования наличных средств - это временное явление, которое сойдет на нет этой осенью, а популярность физических денег никогда не вернется на допандемийный уровень из-за изменившихся привычек потребителей.

Великобритания The Post Office
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