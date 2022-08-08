Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Полугодовой "карантин" для купленных между нерезидентами бумаг отсчитывается с 5 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными "дружественными" нерезидентами у других нерезидентов, действует с 5 августа, сообщил Банк России в ответ на запрос "Интерфакса", как и "карантин" для бумаг, переведенных из иностранной учетной инфраструктуры в российскую.

"Ценные бумаги, зачисленные на счет депо типа "С" дружественного нерезидента или контролируемой инвестиционной компании от другого нерезидента после 24.06.2022 до даты, когда соответствующий счет депо утратил статус счета депо типа "С", попадают в полугодовой "карантин" с 05.08.2022", - говорится в ответе регулятора.

Введение этого "карантина" банк объяснил необходимостью "предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки". Новые правила распространяются на сделки, совершенные в период с 25 июня 2022 года. Резиденты Белоруссии под его действие не подпадают.

Также под шестимесячный "карантин" будут помещаться и ценные бумаги, переведенные из иностранной учетной инфраструктуры в российскую, за исключением приобретенных до 1 марта 2022 года.

"Запрет на списание ценных бумаг российского эмитента, государственных ценных бумаг, депозитарных расписок и еврооблигаций, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной, отсчитывается от даты получения соответствующего предписания. При этом при принятии решения о применимости к ценным бумагам ограничения на проведения операций депозитарий должен также проанализировать дату ее приобретения, - говорится в ответе регулятора.

Ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года. Нововведения не коснутся акций, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций. Также исключаются случаи, когда на сделки было получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владелец "Л'Этуаль" консолидировал 100% в сети "Подружка"

Владелец "Л'Этуаль" консолидировал 100% в сети "Подружка"

Новым владельцем бизнеса Tetra Pak в РФ станет "Итон Инвестментс" местного менеджмента

В Зерновом союзе назвали перегретой тему влияния Украины на глобальную продбезопасность

В Зерновом союзе назвали перегретой тему влияния Украины на глобальную продбезопасность

FT сообщила о жалобах европейцев на ядовитую пыль в британском газе

FT сообщила о жалобах европейцев на ядовитую пыль в британском газе

Источник сообщил о выдвижении топ-менеджера "Авроры" на пост гендиректора "Победы"

В июле в РФ резко упало производство алкоголя

ЦБ ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке

ЦБ ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке

Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России

Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });