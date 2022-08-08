Полугодовой "карантин" для купленных между нерезидентами бумаг отсчитывается с 5 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными "дружественными" нерезидентами у других нерезидентов, действует с 5 августа, сообщил Банк России в ответ на запрос "Интерфакса", как и "карантин" для бумаг, переведенных из иностранной учетной инфраструктуры в российскую.

"Ценные бумаги, зачисленные на счет депо типа "С" дружественного нерезидента или контролируемой инвестиционной компании от другого нерезидента после 24.06.2022 до даты, когда соответствующий счет депо утратил статус счета депо типа "С", попадают в полугодовой "карантин" с 05.08.2022", - говорится в ответе регулятора.

Введение этого "карантина" банк объяснил необходимостью "предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки". Новые правила распространяются на сделки, совершенные в период с 25 июня 2022 года. Резиденты Белоруссии под его действие не подпадают.

Также под шестимесячный "карантин" будут помещаться и ценные бумаги, переведенные из иностранной учетной инфраструктуры в российскую, за исключением приобретенных до 1 марта 2022 года.

"Запрет на списание ценных бумаг российского эмитента, государственных ценных бумаг, депозитарных расписок и еврооблигаций, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной, отсчитывается от даты получения соответствующего предписания. При этом при принятии решения о применимости к ценным бумагам ограничения на проведения операций депозитарий должен также проанализировать дату ее приобретения, - говорится в ответе регулятора.

Ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года. Нововведения не коснутся акций, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций. Также исключаются случаи, когда на сделки было получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.