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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Котировки меди снижаются с месячного максимума

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Медь дешевеет во вторник, опускаясь с достигнутого накануне месячного пика на опасениях замедления роста мировой экономики.

Котировки контрактов на медь с ближайшей датой поставки на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов опускались на 0,3%, до $7 964 за тонну. В понедельник контракт завершил торги на максимуме с 4 июля.

Цинк дешевеет на 1,4% на новости о восстановлении запасов этого металла на LME, а алюминий дорожает на 0,6%.

Усилия центробанков мира по сдерживанию инфляции за счет повышения процентных ставок оказывают давление на рынки, пишет агентство Bloomberg. Кроме того, инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду.

Эксперты традиционно полагают, что изменение цен на медь показывает направление движения мировой экономики в ближайшем будущем. Падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.

LME США
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