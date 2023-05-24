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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Цена меди упала до минимума с ноября прошлого года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Медь дешевеет в среду на фоне сомнений в активном восстановлении китайской экономики.

Котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов в среду падали на 1,4% - до $7988 за тонну. Это минимальное значение с прошлого ноября, по данным Bloomberg.

"Рынок металлов испытывает существенное давление после разочаровывающих апрельских макроэкономических данных из Китая, которые стали тревожным сигналом о реальном положении дел", - написали аналитики Citigroup.

При этом они прогнозируют, что цены на медь вернутся на уровень в районе $10 тыс. за тонну через год в случае, если опасения по поводу глобальной рецессии не подтвердятся.

С начала второго квартала медь подешевела примерно на 11%. При этом объем запасов меди на складах, отслеживаемых LME, вырос почти вдвое с середины апреля.

Стоимость цинка на LME в среду снизилась на 1,9%, до $2328,50 за тонну, с начала квартала упав примерно на 20%. Алюминий дешевеет на 0,6%, опускаясь третью сессию кряду.

LME Китай Лондонская биржа металлов
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