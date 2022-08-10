Фондовые индексы США завершили торги снижением

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал спад четвертые торги подряд, Nasdaq Composite - третьи торги подряд.

Трейдеры оценивали отчеты компаний и статистические данные.

Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд.

Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.

Теперь участники рынка сосредоточат внимание на статистических данных об инфляции в Штатах. Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле в 15:30 мск в среду.

Цена бумаг News Corp увеличилась на 5,2%. Американская медиакомпания в четвертом финансовом квартале получила чистую прибыль и нарастила выручку на 7,3%.

Акции Warner Music Group Corp. (WMG) подешевели на 7,9%. Одна из ведущих звукозаписывающих компаний мира в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль вдвое, при этом показатель в расчете на акцию превысил ожидания аналитиков.

Бумаги Netflix Inc. потеряли 1,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке планирует к концу текущего года удвоить список мобильных игр, доступных для клиентов. Между тем на текущий момент число подписчиков, запускающих игры Netflix, остается незначительным, пишет CNBC.

Цена бумаг Hyatt Hotels Corp. выросла на 2,7%. Владелец сети гостиниц вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2022 года, увеличив при этом выручку сильнее ожиданий аналитиков.

Акции Planet Fitness потеряли 5,7%. Американский оператор фитнес-клубов увеличил чистую прибыль на треть во втором квартале 2022 года, однако выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков, несмотря на рост на две трети.

Бумаги Micron Technology Inc. подешевели на 3,7%. Американский производитель чипов памяти планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США.

Акции игровой компании Unity Software подорожали на 1,2%, цена бумаг разработчика ПО AppLovin Corp. упала на 10,3%. AppLovin сделала предложение о покупке Unity в рамках сделки на $20 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустилось на 0,18% - до 32774,41 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 0,42%, составив 4122,47 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 1,19% - до 12493,93 пункта.