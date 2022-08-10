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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Brent подешевела до $96,16 за баррель

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в среду. Торги вторника они завершили в минусе, несмотря на подъем на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,16%), до $96,16 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,34 (0,4%), до $96,31 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,22 (0,24%), до $90,28 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,26 (0,3%), до $90,5 за баррель.

8 августа стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тысяч баррелей нефти в сутки.

Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошел на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки.

Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.

Инвесторы сохраняют оптимизм по поводу потенциальной сделки, которая "приведет к наполнению рынка иранской нефтью, что будет положительно воспринято импортёрами, отказавшимися от закупок нефти из РФ из-за войны на Украине", отметил глава Sun Global Investments Михир Кападиа.

Европа Brent WTI Дружба Укртранснафта Украина Венгрия Словакия Чехия Евросоюз Иран
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