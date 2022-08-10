Министерства запросили дополнительные ассигнования на 5 трлн рублей в год

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сверх доведенных лимитов на сумму порядка 5 трлн рублей ежегодно, сообщил Минфин.

Эти данные ведомство раскрыло после заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

"Формирование проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей", - отметил через пресс-службу глава Минфина Антон Силуанов.

Плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. В нынешних условиях, отметил министр, при формировании параметров бюджета обеспечивается сбалансированный подход, предполагающий временное использование средств Фонда национального благосостояния, мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности для содействия скорейшей адаптации экономики и перестройке хозяйственных отношений.

В 2021 году запрос на дополнительное финансирование от министерств и ведомств на 2022-2024 годы составлял 3 трлн рублей ежегодно.