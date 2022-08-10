Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Министерства запросили дополнительные ассигнования на 5 трлн рублей в год

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сверх доведенных лимитов на сумму порядка 5 трлн рублей ежегодно, сообщил Минфин.

Эти данные ведомство раскрыло после заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

"Формирование проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей", - отметил через пресс-службу глава Минфина Антон Силуанов.

Плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. В нынешних условиях, отметил министр, при формировании параметров бюджета обеспечивается сбалансированный подход, предполагающий временное использование средств Фонда национального благосостояния, мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности для содействия скорейшей адаптации экономики и перестройке хозяйственных отношений.

В 2021 году запрос на дополнительное финансирование от министерств и ведомств на 2022-2024 годы составлял 3 трлн рублей ежегодно.

Минфин ФНБ Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Европа направляет в хранилища максимальные объемы газа в условиях дефицита

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов

Минсельхоз заявил о достаточном производстве кормов на фоне сокращения линейки Purina

Минсельхоз заявил о достаточном производстве кормов на фоне сокращения линейки Purina

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из 31 района Молдавии

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });