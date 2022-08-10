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Honda сократила квартальную чистую прибыль на треть

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Японский машиностроитель Honda Motor Co. зафиксировал резкое сокращение чистой прибыли в первом квартале 2023 финансового года на фоне увеличения расходов и снижения продаж автомобилей, однако повысил прогноз выручки по итогам текущего фингода в целом.

Чистая прибыль компании в апреле-июне 2022 года составила 149,22 млрд иен ($1,1 млрд) против 222,5 млрд иен годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики ожидали более умеренного снижения показателя, до 172,76 млрд иен.

Выручка в минувшем квартале увеличилась на 6,9% в годовом выражении, до 3,83 трлн иен, за счет повышения цен на машины и мотоциклы.

Операционная прибыль автомобильного подразделения Honda в прошлом квартале упала почти вдвое, до 38,26 млрд иен с 70,6 млрд иен годом ранее. Операционная прибыль подразделения, занимающегося выпуском мотоциклов, увеличилась на 21,2%, до 97,8 млрд иен.

Продажи машин в апреле-июне снизились до 815 тысяч с 998 тысяч годом ранее, а продажи мотоциклов выросли до 4,25 млн с 3,88 млн.

Honda улучшила прогноз выручки на текущий финансовый год, завершающийся в следующем марте, и теперь ожидает роста показателя на 15%, до 16,75 трлн иен, вместо ожидавшегося ранее подъема на 12%. Прогноз годовой прибыли подтвержден на уровне 710 млрд иен, продаж автомобилей - на уровне 4,2 млн, мотоциклов - 18,6 млн.

С начала 2022 года капитализация Honda увеличилась на 6,1% и сейчас составляет около 5,85 трлн иен.

Honda Япония
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