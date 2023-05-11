Honda в IV финквартале снизила чистую прибыль на 10%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. в четвертом финансовом квартале (январь-март 2023 года) сократил чистую прибыль на 10,2%, несмотря на повышение выручки на 13,1%.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила 112 млрд иен ($833,6 млн) против 124,8 млрд иен годом ранее.

Выручка выросла до 4,384 трлн иен с 3,876 трлн иен годом ранее.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 148,02 млрд иен при выручке в 4,353 трлн иен.

Операционная прибыль автопроизводителя упала на 47,2% и составила 105,4 млрд иен. В сегменте мотоциклов этот показатель увеличился на 79% - до 112,1 млрд иен, в финансовом подразделении - на 74,5%, до 65,4 млрд иен. Между тем в сегменте автомобилей был зафиксирован операционный убыток в размере 70,9 млрд иен, что почти в полтора раза превысило прошлогодний убыток.

Продажи мотоциклов Honda в минувшем квартале составили 4,472 млн единиц (рост на 5,2%), автомобилей - 947 тыс. единиц (снижение на 11,8%). В целом за фингод компания реализовала 18,757 млн мотоциклов (+10,2%) и 3,687 млн машин (-9,5%).

Компания намерена в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, продать 19,18 млн мотоциклов и 4,35 млн автомобилей. Также Honda планирует получить операционную прибыль в районе 1 трлн иен (+19,1%), чистую прибыль - 800 млрд иен (+15,1%), выручку - 18,2 трлн иен (+7,6%).

За последние 12 месяцев рыночная стоимость Honda выросла на 10,3% (до 6,12 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 13,1%.