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Народный банк Китая предупредил о рисках усиления инфляции до 3%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК) отметил риски ускорения темпов роста потребительских цен. По его прогнозу, в отдельные месяцы второго полугодия 2022 года инфляция может достичь 3%, говорится в отчете ЦБ о денежно-кредитной политике за второй квартал.

Китайские чиновники стремятся ограничить рост цен в этом году 3%. НБК ожидает, что к концу года эта цель будет достигнута, несмотря на усиление инфляции в последнее время из-за подорожания свинины, пишет The Wall Street Journal.

Ранее 10 августа Государственное статистическое управление сообщило, что потребительские цены в стране в июле выросли на 2,7% в годовом выражении. Это рекордные темпы с июля 2020 года. В июне показатель составлял 2,5%.

Стоимость продуктов питания подскочила в прошлом месяце на 6,3% после роста на 2,9% в июне. В том числе цены на свинину взлетели на 20% после снижения на 6% в первый месяц лета.

НБК заявил, что не будет наводнять экономику чрезмерной ликвидностью, пытаясь добиться наилучших экономических показателей в этом году. В отчете ЦБ говорится, что он усилит поддержку экономики, сохраняя существующие меры.

Восстановлению потребления в КНР препятствуют низкие доходы домохозяйств и плохие балансы компаний. ЦБ отмечает, что необходимы дополнительные усилия для решения проблемы растущей безработицы среди молодежи и стабилизации национального сектора услуг.

НБК также заявил, что планирует упростить для иностранных инвесторов доступ к финансовому рынку Китая, а также диверсифицировать спектр доступных инвестиционных продуктов.

Китай Народный банк Китая ГСУ КНР
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