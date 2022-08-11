Промсвязьбанк докапитализирован на 13,7 млрд рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) увеличил уставный капитал на 13,7 млрд рублей, или на 8,5%, до 175,2 млрд рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Банк в начале 2021 года зарегистрировал допэмиссию акций на 43,7 млрд рублей. В декабре 2021 года Промсвязьбанк разместил 65% от общего выпуска, или 28,4 млрд рублей.

Ранее в Промсвязьбанке комментировали готовящуюся докапитализацию: "В цикле финансового планирования ПСБ совместно с Минфином и профильными ведомствами, отвечающими за развитие сектора ОПК, определяют потребности отрасли в финансировании в 2022 году. Исходя из этого, а также планов по дальнейшему развитию бизнеса банка, определена потребность в докапитализации в сумме 43,7 млрд рублей".

В конце 2020 года Промсвязьбанк получил в капитал 25 млрд рублей.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.