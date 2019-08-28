"Яндекс.Такси" решило начать перевозки на вертолетах

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Такси" решил запустить регулярные вертолетные рейсы, их можно будет заказать через приложение, сообщила компания. Соответствующее соглашение было подписано 28 августа на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

О создании концепции городской аэромобильности компания договорилась с разработчиком вертолетной техники "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России", структуру "Ростеха") и с поставщиком технических решений в области организации воздушного движения "НИТА".

Вертолет можно будет заказать на определенные отрезки пути, по которым запустят регулярное авиасообщение, уточнили в компании.

Комментируя этот проект, директор по стратегическим партнерствам "Яндекс.Такси" Алексей Федотов напомнил, что городской вертолетный транспорт есть в Нью-Йорке, Торонто, Сиднее и Рио-де-Жанейро. Для компании Федотова это шанс показать возможности алгоритмов сервиса, которые помогают пользователю планировать свое время. Запуск регулярных рейсов сделает стоимость полетов дешевле для пользователей, добавил он.

В конце мая о возможном подключении вертолетных перевозок в приложение "Яндекс.Такси" писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Тогда речь шла о переговорах на эту тему, в которых участвовали представители сервиса, "НИТА", "Вертолетов России" и правительства Москвы. По данным газеты, сначала планировалось организовать вертолетные рейсы от МКАД до Подмосковья, затем от Садового кольца, доставлять пассажира на вертолетную площадку должен автомобиль.

Представитель "ВР-Технологии" Илья Михальченко рассказал изданию, что в проекте собирались использовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания.

В Москве уже есть аэротакси. К примеру, компания Heliport Moscow предлагает поездку на Robinson R66 по цене 46 тысяч рублей в час.