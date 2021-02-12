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Основатели LinkedIn и Zynga близки к покупке разработчика аэротакси Joby

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сооснователь профессиональной соцсети LinkedIn Рид Хоффман и интернет-предприниматель Марк Пинкус близки к заключению сделки об объединении своей специализированной компании по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) с Joby Aviation, узнали источники Financial Times.

Joby Aviation - разработчик электрических аэротакси. В рамках готовящейся сделки компания оценена примерно в $5,7 млрд. В случае успешного слияния Joby, в числе инвесторов которой японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. и британская инвестиционная компания Baillie Gifford, Joby Aviation, получит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По информции издания, SPAC под названием Reinvent Technology Partners, которая привлекла $690 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в 2020 году, завершает работу над финансированием сделки. О соглашении может быть объявлено позднее.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.

Основанная в 2009 году, Joby Aviation, базируется в городе Санта-Круз, штат Калифорния, в ней работают больше 500 человек. Компания разрабатывает небольшие электрические самолетов, рассчитанные на четырех пассажиров, и обещает представить сервис доступного аэротакси уже в 2023 году.

В декабре Joby приобрела Uber Elevate - подразделение американской Uber Technologies, которое занимается разработкой летающих такси. Uber также инвестировала $125 млн в Joby. Эрик Эллисон, бывший глава Uber Elevate, в настоящее время возглавляет производственный отдел Joby.

Точные сроки сделки по объединению со SPAC зависят от того, насколько быстро Хоффман и Пинкус смогут привлечь дополнительные средства от институциональных и частных инвесторов, отмечает один из собеседников FT. По его словам, если Reinvent не удастся обеспечить дополнительное финансирование, сделка может не состоятся.

Согласно данным PitchBook, к настоящему времени Joby привлекла в общей сложности $803 млн.

Представители Joby и Reinvent отказались предоставить комментарии FT.

Хоффман, который в 2016 году продал LinkedIn корпорации Microsoft за $26,2 млрд, и Пинкус, являющийся сооснователем американской Zynga Inc., разработчика популярных в социальных сетях игр, запустили две специализированные компании по слияниям и поглощениям. После Reinvent Technology Partners они создали менее крупную SPAC под названием Reinvent Technology Partners Z, которая также ориентирована на слияние с частными компаниями технологического сектора.

Марк Пинкус Рид Хоффман LinkedIn Joby Aviation Uber Elevate Zynga

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