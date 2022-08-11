Минсельхоз будет рассчитывать индекс импортозамещения в АПК

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз будет рассчитывать индекс импортозамещения в агропромышленном комплексе. Уведомление об утверждении методики индекса размещено на сайте для информации о подготовке нормативно-правовых актов.

У нем индекс импортозамещения определен как оотношение накопленного темпа роста производства продукции АПК и накопленного темпа роста импорта продукции АПК.

В соответствии с уведомлением, разработка и утверждение методики ведется в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 мая 2021 года (в редакции от 14 апреля 2022 года) "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (вместе с "Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации").

Проект методики пока не опубликован.