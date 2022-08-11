Сеть аптек Walgreens предлагает бонусы до $75 000 при найме фармацевтом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть аптек Walgreens Boots Alliance Inc. предлагает единовременные бонусы до $75 тысяч при приеме на работу новых фармацевтов, надеясь таким образом справиться с дефицитом квалифицированных кадров, сообщает The Wall Street Journal.

В среднем премия за подписание рабочего контракта составляет $30-50 тысяч и предусматривает, что сотрудник проработает в компании определенный период, как правило, не менее года.

"Это одна их многих мер для решения проблемы кадрового голода в некоторых регионах", - сказал представитель Walgreens.

Около трех тысяч аптек компании в США работают по сокращенному графику из-за нехватки сотрудников. Это негативно влияет на выручку.

Медианная годовая зарплата фармацевта в США в 2021 году составляла $127,8 тыс., согласно данным американского министерства труда. При этом фармацевтам нужна докторская степень, которая предусматривает обучение в течение около четырех лет после выпуска из университета. Всего в Штатах работали 322,2 тыс. фармацевтов по состоянию на конец 2020 года.

С начала 2022 года капитализация Walgreens снизилась на 22,7%, до $34,5 млрд.