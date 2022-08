Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных и корпоративной отчетности

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг, инвесторы оценивали квартальные отчетности и макроэкономические данные.

Как стало известно из отчета министерства труда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. и достигло 262 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 264,4 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 9,8% в годовом выражении и снизились на 0,5% относительно июня. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 10,4%, второго - на 0,2%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,2% относительно июня и на 7,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,4% и на 7,6% соответственно.

Поддержку рынку по-прежнему оказывали обнародованные 10 августа данные, указавшие на замедление инфляции в Штатах в июле до 8,5% с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали менее существенного замедления инфляции, до 8,7%.

"Инвесторы явно находятся в приподнятом настроении после данных об инфляции, что ощущается на всех рынках", - отметил старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. подскочила по итогам торгов на 4,8%, став лидером роста в индексе Dow Jones после того, как крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа привлекла в стриминговый сервис Disney+ больше, чем ожидалось, подписчиков в третьем финансовом квартале. Общее число стриминговых клиентов (включая сервисы ESPN+ и Hulu) достигло 221 млн. Таким образом, Disney обогнала основного конкурента Netflix, который завершил июнь с 210,67 млн подписчиков, отмечает MarketWatch.

Акции американского разработчика маркетингового программного обеспечения AppLovin Corp. подешевели на 14% после того, как компания отчиталась о результатах за второй квартал и ухудшила годовой прогноз.

US Foods Holding, один из крупнейших производителей продуктов питания в США, увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале, причем выручка превысила ожидания аналитиков. Цена бумаг компании увеличилась на 0,7%.

Стоимость акций iStar Inc., работающей в сфере недвижимости, упала на 8,2% на новости о слиянии с конкурирующей Safehold Inc. В рамках сделки стоимость iStar была оценена на уровне $1,57 млрд. Бумаги Safehold подорожали на 4,2%.

Капитализация Cardinal Health выросла на 5,2%, хотя один из ведущих американских дистрибьютеров лекарственных препаратов в прошлом финквартале получил скорректированную прибыль ниже прогноза рынка.

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 0,08% - до 33336,67 пункта.

В числе лидеров роста в индикаторе, помимо Walt Disney, оказались акции Chevron Corp. (+2,5%), Travelers Cos. Inc. и Dow Inc. (+2,3%). Лидерами снижения в индексе стали бумаги Salesforce Inc. (-1%), Amgen Inc. (-1,5%) и Johnson & Johnson (-2%).

Standard & Poor's 500 снизился на 0,07% - до 4207,31 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,58% и составил 12779,91 пункта.