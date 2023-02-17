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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Минпромторг предложил разрешить 80%-е авансирование госзакупок лифтов и кранов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает разрешить авансовые платежи в размере 80% от начальной (максимальной) цены контракта при госзакупках подъемно-транспортного оборудования, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления направлен на обеспечение устойчивого развития отрасли металлургического и подъемно-транспортного оборудования и ускорение процесса наращивания производственных мощностей по выпуску востребованной продукции для многих отраслей промышленности, в частности стратегических отраслей, - говорится в пояснительной записке к проекту правительственного постановления. - Реализация проекта постановления даст возможность заказчикам выплачивать аванс при поставке металлургического и подъемно-транспортного оборудования, что положительно скажется на финансово-экономическом состоянии производителей такой продукции".

Сам документ вносит изменения в другое правительственное постановление (было принято в конце прошлого года - ИФ), которым на период 2022-2024 годов госзаказчикам разрешено выплачивать аванс в размере 80% при закупках отдельных видов промышленной продукции. Речь идет, преимущественно, о металлообрабатывающих станках. Теперь к перечню оборудования, госзакупку которого можно авансировать на 80%, предлагается добавить различные виды кранов, лифты, вагоноопрокидыватели и т.п.

Одной из антисанкционных мер поддержки правительства в сфере госзакупок стала возможность временно увеличивать предельный размер аванса по госконтрактам до 90% от цены контракта. Эта норма распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета. При этом оговаривается, что авансовые платежи в размере от 50% до 90% от цены контракта подпадают под казначейское сопровождение. Авансирование госконтрактов в размере до 50% от цены контракта освобождено от казначейского сопровождения.

Схема авансирования широко используется в рамках госзакупок (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ). До пандемии госзаказчики могли авансировать поставщиков в размере до 30% от суммы контракта. В 2020 году правительство приняло "антивирусные" нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%. В начале 2021 года действие этой нормы было продлено до конца года.

Минпромторг. Правительство
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