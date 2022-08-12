Три четверти сделок с жильем в России проходят с эскроу-счетами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - По итогам I полугодия 2022 года застройщики жилья в России провели три четверти сделок с использованием эскроу-счетов, говорится в исследовании "Циан. Аналитики".

"Три из четырех сделок за первые шесть месяцев текущего года заключены с открытием эскроу-счетов. Это на 18 п.п. больше, чем в первом полугодии 2021 года", - отметили аналитики.

Отмечается, что в шести регионах все 100% сделок прошли с эскроу - это Удмуртия, Мордовия, Оренбургская область, Курганская область, Алтай, Магаданская область. В основном это субъекты с небольшим числом сделок.

По данным аналитиков, более 90% сделок с эскроу зафиксировано еще в 36 регионах. В прошлом году такой показатель был достигнут лишь в 13-ти субъектах. В Москве таких сделок 83%, в Петербурге - 61%. Только в Чечне все ДДУ (договора долевого участия) прошли без открытия эскроу-счетов, отметили эксперты.

Минимальная доля ДДУ с эскроу проходит в Московской области - 20%, Дагестане - 21%, Кабардино-Балкарии и Архангельской области - по 25%.

В первом полугодии в России заключено 382,8 тысячи договоров долевого участия - почти на 10% меньше за год. Сокращение связано с падением спроса во втором квартале 2022 года. При этом 76% всех ДДУ прошли с открытием эскроу-счетов. В прошлом году таких сделок было 58% . В отличие от общего числа сделок, ДДУ с эскроу за первое полугодие было заключено больше, чем за аналогичный период в прошлом году - 290,1 тысячи против 244,4 тысячи.

Лидерами по количеству открытых эскроу-счетов стали: Москва (53,6 тысячи сделок), Краснодарский край (22,9 тысячи), Петербург (21,9 тысячи), Красноярский край (21,4 тысячи), Новосибирская область (13,2 тысячи).

Напомним, что с 1 июля 2019 года средства дольщиков размещаются в банках на счетах-эскроу. Строительство финансируют банки. Раскрытие эскроу производится после завершения строительства.