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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Использование "дружественных" валют в операциях бюджетного правила вернет ему контрцикличность

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минфин рассматривает возможность задействования в операциях бюджетного правила таких валют дружественных стран, как юань, рупии и турецкие лиры, что может вернуть правилу его контрциклическую функцию.

Об этом говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов на сайте Банка России.

"Кроме того, Минфин прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие). В случае его принятия бюджетное правило вновь сможет контрциклически воздействовать на курс рубля", - говорится в проекте.

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