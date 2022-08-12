Банк России не видит причин менять долгосрочную нейтральную ставку

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Оснований для изменения долгосрочной нейтральной ставки, которая составляет 5-6%, на текущий момент нет, заявил на пресс-конференции зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он напомнил, что ЦБ уточняет свое видение нейтральной ставки в привязке к подготовке основных направлений денежно-кредитной политики.

"На текущий момент у нас нет никаких весомых оснований для того, чтобы изменить наше мнение по долгосрочной нейтральной ставке. (...) Дальнейшие уточнения будут происходить по мере накопления информации, но опять же мы делаем это с таким шагом - примерно раз в год", - заявил Заботкин.

Сейчас Банк России исходит из прежней оценки долгосрочной реальной нейтральной процентной ставки: 1-2%. При цели по инфляции вблизи 4% и инфляционных ожиданиях, закрепленных вблизи цели, это соответствует номинальной нейтральной процентной ставке 5-6% годовых, говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики, который ЦБ опубликовал 12 августа.

ЦБ подчеркнул, что оценка уровня долгосрочной нейтральной ставки в период структурной перестройки экономики связана с высокой неопределенностью. Есть факторы, которые могут действовать как в сторону ее повышения, так и в сторону ее снижения.

Регулятор также отметил, что из-за изменившихся взаимосвязей с внешним миром его подходы к оценке нейтральной ставки изменились. В новых условиях нейтральная процентная ставка в большей степени определяется внутренними факторами, а внешние факторы (мировая нейтральная ставка, премия за риск) оказывают на нее опосредованное влияние, подчеркивает ЦБ.

В базовом сценарии ЦБ ожидает возвращения ключевой ставки к нейтральному уровню в 5-6% в 2025 году. Средняя ключевая ставка в 2022 году прогнозируется на уровне 10,5-10,8% годовых, в 2023 году - 6,5-8,5%, в 2024 году - 6-7%.