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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Цены на жилье в США выросли на 14,2% во II квартале

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года медианная стоимость жилой недвижимости в 185 крупнейших городских агломерациях США увеличилась на 14,2%, составив $413,5 тысячи, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Цены на дома выросли в 184 агломерациях и снизились только в городе Трентон в штате Нью-Джерси. В 80% регионов цены подскочили более чем на 10%, тогда как в первом квартале двузначный рост был зафиксирован в 70% городов.

"Подъем цен на дома намного превысил темпы увеличения зарплат, особенно для американцев с низким и средним уровнем доходов", - отметил старший экономист NAR Лоуренс Юн.

Аналитики ожидают замедления роста цен на жилье в стране во втором полугодии на фоне увеличения процентных ставок по ипотеке, отпугивающего потенциальных покупателей.

NAR США Лоуренс Юн Трентон
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