ВВП РФ во II квартале снизился на 4,0% после роста на 3,5% в I квартале

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ВВП РФ во II квартале 2022 года снизился на 4,0% по сравнению со II кварталом 2021 года. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат.

Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которое ранее оценивало спад ВВП во II квартале также на 4,0% в годовом выражении.

"Индекс физического объема ВВП во II квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года, по предварительной оценке, составил 96,0%. При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение физического объема: оптовый товарооборот (минус 15,3% во II квартале), розничный товарооборот (минус 9,8%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (минус 8,9%), пассажирооборот (минус 5,3%), обрабатывающие производства (минус 3,3%), грузооборот (минус 2,9%)", - говорится в комментарии Росстата.

Как сообщалось, в I квартале 2022 года Росстат оценивал рост ВВП РФ на 3,5% по сравнению с I кварталом 2021 года.

Росстат пока не дал свою оценку динамики ВВП в целом за I полугодие. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП в I квартале на 0,5% по сравнению с I кварталом 2021 года.

Более подробные данные о ВВП РФ за II квартал Росстат представит 9 сентября.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2021 года вырос на 5,0% в годовом выражении, в III квартале 2021 года - на 4,0%, во II квартале 2021 года - на 10,5%, в I квартале 2021 года снизился на 0,3%. В целом за 2021 год ВВП РФ увеличился на 4,7%.

Банк России в июле улучшил свой прогноз по динамике ВВП в текущем году - ожидает снижение ВВП страны в 2022 году на 4-6% вместо падения 8-10% по предыдущему апрельскому прогнозу.

При этом ЦБ несколько ухудшил ожидания на 2023 год и ждет снижение ВВП в следующем году на 1-4% (в апрельском прогнозе ожидал снижение на 0-3%).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по спаду ВВП в 2022 году равняется 5,0%, в 2023 году экономисты ждут снижения на 1,8%.

Минэкономразвития в ближайшее время уточнит свою версию майского прогноза, которая в настоящее время неактуальна (спад на 7,8% в 2022 году). Ранее в министерстве отмечали, что их рабочие оценки близки к новым прогнозам ЦБ.