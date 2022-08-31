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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Росстат сообщил о сокращении ВВП в I полугодии на 0,4%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ВВП России в I полугодии 2022 года снизился в годовом исчислении на 0,4%, сообщил Росстат..

В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2022 года (без публикации данных за полугодие) - снижение на 4,0% в годовом сравнении после роста на 3,5% в I квартале.

Данные Росстата за полугодие оказались незначительно лучше расчетов Минэкономразвития - министерство ранее оценивало снижение ВВП в I полугодии на 0,5%.

Минэкономразвития две недели назад внесло на рассмотрение в бюджетную комиссию проект нового макропрогноза, в котором улучшило ожидания по снижению ВВП в 2022 году до 4,2% с 7,8% в майской редакции. Действующий прогноз ЦБ от конца июля по снижению российской экономики на 2022 год равняется 4-6%.

Прогноз на 2023 год по динамике ВВП Минэкономразвития, наоборот, несколько ухудшило в последней версии проекта прогноза от середины августа - ожидает снижения на 2,7% против снижения на 0,7% в майской версии прогноза. Это также попадает в интервальный июльский прогноз ЦБ на 2023 год, который ожидает снижения экономики в пределах 1-4% в следующем году.

При этом на этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирующий в правительстве макроэкономику) заявил, что снижение ВВП РФ в 2022 году может оказаться менее 3%, а в 2023 году - менее 1%.

"Общая картина (в экономике - ИФ) сейчас лучше, чем представлялось раньше. Если суммировать все выводы и тенденции, то могу сказать, что в этом году, скорее всего, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, у нас спад будет меньше 3% - где-то 2% с небольшим процента, в следующем году есть все шансы ограничить спад 1% и получить минус 0,6-0,8%", - заявил Белоусов, выступая на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Росстат Минэкономразвития Андрей Белоусов
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