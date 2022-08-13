Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Первое судно ВПП ООН прибыло в украинский порт, чтобы забрать зерно для нуждающихся стран

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН судно прибыло в украинский порт, чтобы забрать 23 тысячи тонн пшеницы для нуждающихся стран.

Согласно данным сайта marinetraffic.com, судно Brave Commander пришвартовалось в украинском порту Южный 12 августа в 18:43 по местному времени.

"На его борт будет загружена пшеница, закупленная Всемирной продовольственной программой ООН для стран, пострадавших в результате глобального продовольственного кризиса", - говорится в распространенном сообщении ООН.

В Организации отмечают, что это первый груз именно по линии гуманитарной продовольственной помощи в рамках Черноморской зерновой инициативы.

"ВПП закупила первые 30 тысяч тонн украинской пшеницы. Максимальная вместимость зафрахтованного судна Brave Commander - 23 тысячи тонн. Остаток будет в ближайшее время загружен и отправлен на другом судне", - поясняется в сообщении.

ВПП ООН надеется, что Brave Commander станет "первым из судов, обеспечивающих регулярные поставки из Украины и что Черноморская зерновая инициатива будет набирать обороты", подчеркивается в сообщении.

Со своей стороны, Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле в пятницу дал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор еще двух судов из Украины с кукурузой и семенами подсолнечника, сообщает ООН.

"СКЦ разрешил движение двух судов, выходящих с Украины. Они перевозят в общей сложности 14 914 тонн зерна через морской гуманитарный коридор в рамках Черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что судам разрешен выход из порта Черноморск 13 августа. Первое судно - Thoe - направится в турецкий Текирдаг с 2914 тонн семян подсолнечника. Второе судно - Fulmar - повезет 12 тысяч тонн кукурузы в турецкий Искендерун.

Кроме того, в пятницу СКЦ осмотрел суда Efe и Sara и дал разрешение а отправку в порт Одессы. В субботу совместные инспекционные группы досмотрят в Мраморном море судно Rahmi Yagci.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

Украина ООН Brave Commander
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ не исключили снижения продовольственных цен в августе-сентябре

Экономика США показала худшую динамику среди стран G7 во II квартале

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

ЦБ ждет возвращение экономики России к потенциальным темпам роста в 2025 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });