Первое судно ВПП ООН прибыло в украинский порт, чтобы забрать зерно для нуждающихся стран

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН судно прибыло в украинский порт, чтобы забрать 23 тысячи тонн пшеницы для нуждающихся стран.

Согласно данным сайта marinetraffic.com, судно Brave Commander пришвартовалось в украинском порту Южный 12 августа в 18:43 по местному времени.

"На его борт будет загружена пшеница, закупленная Всемирной продовольственной программой ООН для стран, пострадавших в результате глобального продовольственного кризиса", - говорится в распространенном сообщении ООН.

В Организации отмечают, что это первый груз именно по линии гуманитарной продовольственной помощи в рамках Черноморской зерновой инициативы.

"ВПП закупила первые 30 тысяч тонн украинской пшеницы. Максимальная вместимость зафрахтованного судна Brave Commander - 23 тысячи тонн. Остаток будет в ближайшее время загружен и отправлен на другом судне", - поясняется в сообщении.

ВПП ООН надеется, что Brave Commander станет "первым из судов, обеспечивающих регулярные поставки из Украины и что Черноморская зерновая инициатива будет набирать обороты", подчеркивается в сообщении.

Со своей стороны, Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле в пятницу дал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор еще двух судов из Украины с кукурузой и семенами подсолнечника, сообщает ООН.

"СКЦ разрешил движение двух судов, выходящих с Украины. Они перевозят в общей сложности 14 914 тонн зерна через морской гуманитарный коридор в рамках Черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что судам разрешен выход из порта Черноморск 13 августа. Первое судно - Thoe - направится в турецкий Текирдаг с 2914 тонн семян подсолнечника. Второе судно - Fulmar - повезет 12 тысяч тонн кукурузы в турецкий Искендерун.

Кроме того, в пятницу СКЦ осмотрел суда Efe и Sara и дал разрешение а отправку в порт Одессы. В субботу совместные инспекционные группы досмотрят в Мраморном море судно Rahmi Yagci.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.