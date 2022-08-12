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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Из портов Украины вышли еще два судна с пшеницей и кукурузой

Уже 14 сухогрузов с зерном вышли из портов Украины в рамках инициативы по вывозу продовольствия

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Еще два сухогруза с зерном в пятницу покинули украинские порты в рамках стамбульской инициативы по вывозу продовольствия с Украины, передает телеканал TRT World.

"Два судна с зерном вышли из портов Украины под надзором стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ)", - информирует телеканал.

По его данным, сухогруз Sormovsky примерно с 3 тыс. тонн пшеницы направляется в город Текирдаг на северо-западе Турции, а судно Star Laura, на борту которого 60 тыс. тонн кукурузы, следует в Иран.

Таким образом, уже 14 сухогрузов с продовольствием вышли из портов Украины в рамках сделки по вывозу зерна. Один из них - Polarnet - 8 августа прибыл в порт назначения Дериндже в Измитском заливе, на его борту около 12 тыс. тонн кукурузы.

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Судно Razoni, которое первым вышло из украинского порта в рамках инициативы по вывозу зерна и направлялось в ливанский город Триполи, остановился в турецком Мерсине после того, как ливанский заказчик отказался от этого товара. Теперь, согласно данным портала Marine Traffic, этот сухогруз направляется в Египет. Остальные 12 сухогрузов все еще следуют в порты назначения.

Так, 5 августа помимо Polarnet из украинских портов отплыли два судна с кукурузой. Судно Rojen вышло из Черноморска и в минувший понедельник прибыло в турецкий город-порт Чанаккале. Планировалось, что оно направится в британский Тизпорт, однако, согласно данным портала, в настоящий момент Rojen идет в порт города Равенна (Италия, регион Эмилия-Романья) и, как ожидается, прибудет туда в пятницу днем. Сухогруз Navi Star отплыл из одесского порта и направляется в Рингаскидди, Ирландия.

Помимо этого, сразу четыре судна с зерном вышли утром 7 августа из Одессы и Черноморска. Суда Mustafa Necati, Star Helena и Glory вышли по "зерновому коридору" из Черноморска, а сухогруз Riva Wind - из Одессы. По данным Marine Traffic, Riva Wind стоит на якорной стоянке в греческом порту Пирей, а Star Helena прибудет туда позднее в пятницу. При этом Mustafa Necati пока стоит на якоре близ Стамбула. Что касается судна Glory, оно идет в египетский Порт-Саид.

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Также 8 августа из портов Черноморск и Южный вышли сухогрузы под флагом Либерии - Arizona и Sacura. Последний направляется из Южного в порт города Равенна с 11 тыс. тонн сои. Согласно данным портала Marine Traffic, "Arizona" следует из Черноморска в турецкий порт Искендерун. Сообщалось, что на его борту 50 тыс. тонн кукурузы.

Из Черноморска 9 августа вышли еще два сухогруза с 70 тыс. тонн зерна. Судно Ocean Lion под флагом Либерии, на борту которого около 64,7 тыс. тонн кукурузы, следует в Сингапур. Другой сухогруз Rahmi Yagci с 5,3 тыс. тонн подсолнечного шрота следует в порт турецкого города Алиага, свидетельствуют данные Marine Traffic.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина
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