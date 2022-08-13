Финский владелец "Лидского пива" решил продать белорусский актив

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Финская группа компаний Olvi, в которую входит белорусское ОАО "Лидское пиво", намерена продать белорусский актив в течение 12 месяцев.

"Ожидается, что продажа "Лидского пива" будет весьма вероятной в течение ближайших 12 месяцев", - говорится в отчете холдинга за первое полугодие 2022 г.

"Для отчуждения требуется разрешение местных властей и антимонопольного органа. Это два отдельных процесса. Белорусские власти имеют преимущественное право на приобретение компаний. В июне правительство Белоруссии объявило о дополнительных ограничениях на продажу компаний, принадлежащих владельцам из западных стран, которые ввели санкции", - отмечается в документе.

Несмотря на новые ограничения, руководство компании полагает, "исходя из имеющейся на данный момент информации и результатов переговоров, проведенных с местными властями, что возможно осуществить отчуждение в соответствии с ранее определенным 12-месячным периодом".

Согласно отчету, в 2021 году на Белоруссию пришлось 33,2% общего объема продаж группы, 21,1% чистой выручки и 24,3% операционной прибыли.

В начале марта совет директоров Olvi Group принял решение об уходе с белорусского рынка.

В июле правительство Белоруссии определило перечень компаний, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. В список вошли 190 предприятий, в том числе, ОАО "Лидское пиво", 96,4% акций которого принадлежат холдингу Olvi.